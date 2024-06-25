В Омской области ребёнка задавило упавшим деревом

Как оказалось, погибший мальчик был из многодетной семьи. Его родители воспитывали девятерых детей, семья характеризуется положительно. В ходе следствия правоохранительные органы проверят условия жизни и воспитания несовершеннолетних в этой семье, а также роль профилактических служб.