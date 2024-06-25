В Омской области ребёнка задавило упавшим деревом

Трагедия случилась в лесу в нескольких километрах от деревни Шипицыно Большереченского района в понедельник, 24 июня. По данным СК РФ по Омской области, на 14-летнего подростка из-за сильного порыва ветра упало дерево. Полученные травмы оказались смертельными.
В лесу мальчик был ради сбора валежника вместе со старшим братом и взрослым односельчанином. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как оказалось, погибший мальчик был из многодетной семьи. Его родители воспитывали девятерых детей, семья характеризуется положительно. В ходе следствия правоохранительные органы проверят условия жизни и воспитания несовершеннолетних в этой семье, а также роль профилактических служб.