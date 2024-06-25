В Омской области пьяный подросток на мопеде получил переломы рук и рёбер

В понедельник, 24 июня, около 20:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии, в которой пострадал несовершеннолетний.
Установлено, что в селе Оглухино Крутинского района 17-летний подросток на мопеде не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП молодой человек получил различные травмы, в том числе с переломами рёбер и рук. Позже выяснилось, что омич был пьян.
Возбуждены административные дела за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения, нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью и управление мопедом без мотошлема.
В настоящее время госавтоинспекторы проводят проверку по факту случившегося.
Ранее портал Om1.ru писал о двух подростках, которые попали в аварию. Несовершеннолетние также управляли мопедами. Один из них столкнулся на трассе Омск — Русская Поляна, а второй — опрокинул транспортное средство в Оконешниковском районе.