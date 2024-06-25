В Омской области пьяный подросток на мопеде получил переломы рук и рёбер

Установлено, что в селе Оглухино Крутинского района 17-летний подросток на мопеде не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП молодой человек получил различные травмы, в том числе с переломами рёбер и рук. Позже выяснилось, что омич был пьян.