В Новосибирске ищут худого мужчину с фамилией Муха, пропавшего 2 месяца назад

В Кировском районе Новосибирска исчез Муха Андрей Александрович. О том, где находится 40-летний мужчина, неизвестно с 28 апреля. Ориентировку на него опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области».
— Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза, — говорится в ориентировке волонтеров.
Одет мужчина был в черно-серую куртку и полосатую футболку-поло.
Если вы знаете, где находится Муха Андрей Александрович, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.