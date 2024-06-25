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В Новосибирске ищут худого мужчину с фамилией Муха, пропавшего 2 месяца назад

О местонахождении новосибирца неизвестно с 28 апреля.

Источник: Соцсети

В Кировском районе Новосибирска исчез Муха Андрей Александрович. О том, где находится 40-летний мужчина, неизвестно с 28 апреля. Ориентировку на него опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области».

— Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза, — говорится в ориентировке волонтеров.

Одет мужчина был в черно-серую куртку и полосатую футболку-поло.

Если вы знаете, где находится Муха Андрей Александрович, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.