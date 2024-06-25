Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте

«По Дербенту: 20 пациентов находятся на стационарном лечении, особо тяжелым проведены теле-медицинские консультации, все получили необходимый объем лечения, хирургического в том числе. И одного пациента мы завтра эвакуируем на площадку московского Центра имени Н. И. Пирогова», — сказал Мурашко журналистам.