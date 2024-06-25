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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Двадцать пострадавших в Дербенте находятся на стационарном лечении, особо тяжелым пациентам проведены телемедицинские консультации, все получили необходимое лечение, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Источник: РИА "Новости"

«По Дербенту: 20 пациентов находятся на стационарном лечении, особо тяжелым проведены теле-медицинские консультации, все получили необходимый объем лечения, хирургического в том числе. И одного пациента мы завтра эвакуируем на площадку московского Центра имени Н. И. Пирогова», — сказал Мурашко журналистам.

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медицина