Молодой челябинец переполошил центр города стрельбой из пугача

Задержанным оказался 20-летний местный житель. В беседе с полицейскими он пояснил, что в тот день повздорил с девушкой на улице. В самый накал страстей в ссору вмешался случайный прохожий, сделав замечание по поводу громкого шума, и тогда молодой человек переключил свой гнев на незнакомца.