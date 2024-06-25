Молодой челябинец переполошил центр города стрельбой из пугача

Накануне вечером на улице Сони Кривой в центре Челябинска люди стали свидетелями шумного выяснения отношений между двумя мужчинами. В ходе конфликта произошел громкий хлопок, похожий на выстрел из пистолета. Перепуганные очевидцы вызвали полицию, предполагаемого стрелка задержали, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на городское УМВД.
Задержанным оказался 20-летний местный житель. В беседе с полицейскими он пояснил, что в тот день повздорил с девушкой на улице. В самый накал страстей в ссору вмешался случайный прохожий, сделав замечание по поводу громкого шума, и тогда молодой человек переключил свой гнев на незнакомца.
Источником шума, который очевидцы приняли за выстрел из пистолета, был светошумовой отпугиватель собак. Им воспользовался виновник инцидента — по его словам, он сделал предупредительный сигнал в воздух.
По данным полиции, в результате конфликта никто не пострадал, заявлений от потерпевших не поступало.
Решается вопрос о возбуждении административного дела по статье о мелком хулиганстве.