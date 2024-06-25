В Иркутске в суд направлено уголовное дело об убийстве подростка на остановке «Лисиха»

Убийство произошло 2 декабря 2023 года. Шестеро молодых людей от 15 до 19 лет, проходя мимо остановки общественного транспорта «Лисиха», спровоцировали конфликт с незнакомыми подростками, которые ждали автобус. В ходе драки один из несовершеннолетних-обвиняемых нанёс 15-летнему юноше по имени Егор пять ножевых ранений. В результате подросток скончался до приезда бригады скорой помощи.
Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их.
— Главный фигурант уголовного дела обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счёта), ещё четверо молодых людей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), в отношении ещё одного фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с применением к нему принудительных мер медицинского характера, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.