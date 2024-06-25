В Иркутске в суд направлено уголовное дело об убийстве подростка на остановке «Лисиха»

Убийство произошло 2 декабря 2023 года. Шестеро молодых людей от 15 до 19 лет, проходя мимо остановки общественного транспорта «Лисиха», спровоцировали конфликт с незнакомыми подростками, которые ждали автобус. В ходе драки один из несовершеннолетних-обвиняемых нанёс 15-летнему юноше по имени Егор пять ножевых ранений. В результате подросток скончался до приезда бригады скорой помощи.