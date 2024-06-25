В СК назвали одну из возможных причин пожара во Фрязино

«На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки», — сказала она.
«К настоящему времени известно о шести погибших, точное количество устанавливается», — добавила она.
Установлено, что возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий.