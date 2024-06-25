Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СК назвали одну из возможных причин пожара во Фрязино

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Одной из рассматриваемых версий причины возникновения пожара в административном здании в подмосковном Фрязино, где погибли шесть человек, является неисправность электропроводки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Источник: © РИА Новости

«На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки», — сказала она.

«К настоящему времени известно о шести погибших, точное количество устанавливается», — добавила она.

Установлено, что возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий.

пожары
СК
несчастный случай