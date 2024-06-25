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В Ростовской области ночью при пожаре погиб 4-летний мальчик

Маленький мальчик погиб в полыхающем доме в Ростовской области прошедшей ночью.

Источник: МЧС РФ

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 4-летний ребенок. Трагедия произошла ночью в хуторе Мокрый Лог, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

Предварительно, в доме находились мама и двое мальчиков 1 и 4 лет. Женщина почувствовала запах дыма и поспешила вынести через окно младшего малыша. Вернуться за старшим сыном она не смогла, потому что огонь очень быстро охватил постройку.

— Вызов поступил в 22:13, все потушили в 22:30. Площадь пожара составила 56 кв. метров. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки, — рассказали в экстренном ведомстве.

Добавим, всего в тушении было задействовано 17 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС работали 6 человек, использовалось 3 единицы техники.

Напомним, ранее пожары в Ростове-на-Дону и Красном Сулине унесли жизни мужчины и пожилой женщины.

МЧС
пожары