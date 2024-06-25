Число жертв при пожаре в цехе под Новосибирском выросло до двух человек

В Новосибирской области число жертв при пожаре в производственном цехе в городе Обь выросло до двух человек.
Еще один пострадавший скончался в реанимации. Медикам не удалось его спасти. Об этом 25 июня сообщили в областной клинической больнице, передает ТАСС. Три человека по-прежнему находятся в реанимации. Их состояние не изменилось.
Еще один проходит лечение в ожоговом отделении.
Напомним, что пожар в цехе предприятия по утилизации вторсырья произошел 20 июня. На месте погиб 34-летний мужчина. Еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Подробнее об этом — в нашем тексте по ссылке.