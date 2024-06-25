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Число жертв при пожаре в цехе под Новосибирском выросло до двух человек

Один из пострадавших скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей.

Источник: МЧС РФ

В Новосибирской области число жертв при пожаре в производственном цехе в городе Обь выросло до двух человек.

Еще один пострадавший скончался в реанимации. Медикам не удалось его спасти. Об этом 25 июня сообщили в областной клинической больнице, передает ТАСС. Три человека по-прежнему находятся в реанимации. Их состояние не изменилось.

Еще один проходит лечение в ожоговом отделении.

Напомним, что пожар в цехе предприятия по утилизации вторсырья произошел 20 июня. На месте погиб 34-летний мужчина. Еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Подробнее об этом — в нашем тексте по ссылке.

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