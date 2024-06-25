В Минусинске поймали 16-летнего курьера телефонных мошенников

В Минусинске полицейские задержали 16-летнего подростка, который в сговоре с телефонными мошенниками лишал в Красноярском крае и Хакасии доверчивых жителей накоплений. Об этом пишет издание «Запад24».
Так, в правоохранительные органы Абакана обратился 77-летний горожанин. Он перевел аферистам 200 тысяч рублей.
— Мошенник сообщил, что по вине дочери пожилого человека произошло ДТП, в котором пострадал человек. Теперь пострадавшему требуется дорогостоящая операция, — рассказали в пресс-службе МВД Хакасии.
Мужчина собрал все свои сбережения и передал их курьеру, думая, что спасает дочь от уголовной ответственности.
Несовершеннолетнего посыльного поймали в Минусинске, где он уже успел забрать более 400 тысяч рублей еще у двух пожилых людей. Полицейским юноша пояснил, что работу нашел в мессенджере.
Заведено уголовное дело.