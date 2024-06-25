Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минусинске поймали 16-летнего курьера телефонных мошенников

Подросток в Минусинске и Хакасии осмысленно лишал пожилых людей накоплений.

Источник: ГУ МВД

В Минусинске полицейские задержали 16-летнего подростка, который в сговоре с телефонными мошенниками лишал в Красноярском крае и Хакасии доверчивых жителей накоплений. Об этом пишет издание «Запад24».

Так, в правоохранительные органы Абакана обратился 77-летний горожанин. Он перевел аферистам 200 тысяч рублей.

— Мошенник сообщил, что по вине дочери пожилого человека произошло ДТП, в котором пострадал человек. Теперь пострадавшему требуется дорогостоящая операция, — рассказали в пресс-службе МВД Хакасии.

Мужчина собрал все свои сбережения и передал их курьеру, думая, что спасает дочь от уголовной ответственности.

Несовершеннолетнего посыльного поймали в Минусинске, где он уже успел забрать более 400 тысяч рублей еще у двух пожилых людей. Полицейским юноша пояснил, что работу нашел в мессенджере.

Заведено уголовное дело.