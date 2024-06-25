Белоруски попали в сексуальное рабство в Испании

Задержали пятерых человек. Среди них были два россиянина, два украинца и испанец.
Злоумышленники работали с 2020 года. Они представлялись менеджерами кадрового агентства и вербовали жертв онлайн, в основном используя соцсети. Девушек заманивали обещаниями оформить для них визы беженцев, предоставить финансовую поддержку и работу.
Жертвам обещали, что они получат работу хостес и обслуживающего персонала. На самом деле предполагаемые торговцы использовали их в клубе проституции, который находится в испанской провинции Альмерия, в Эль-Эхидо.