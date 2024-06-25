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Белоруски попали в сексуальное рабство в Испании

В Испании ликвидировали преступную группировку, которая занималась торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. В плену находились 14 человек, в том числе гражданки Беларуси и Украины, сообщили в Европоле.

Источник: Смартпресс

Задержали пятерых человек. Среди них были два россиянина, два украинца и испанец.

Злоумышленники работали с 2020 года. Они представлялись менеджерами кадрового агентства и вербовали жертв онлайн, в основном используя соцсети. Девушек заманивали обещаниями оформить для них визы беженцев, предоставить финансовую поддержку и работу.

Жертвам обещали, что они получат работу хостес и обслуживающего персонала. На самом деле предполагаемые торговцы использовали их в клубе проституции, который находится в испанской провинции Альмерия, в Эль-Эхидо.