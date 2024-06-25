Полшага до беды: В Кишинёве 3-летний ребенок угодил под колёса такси — малыш получил перелом ноги

В столичном пригороде Дурлешты трехлетнего ребенка сбила машина, сообщила столичная полиция. Правоохранители установили, что ДТП совершил таксист, который утверждает, что не заметил ребенка на дороге.
Несовершеннолетний остался жив, но сломал ногу.
Предварительно правоохранители установили, что 28-летний таксист, управляя автомобилем Toyota, сбил на проезжей части трехлетнего ребенка, который сам выбежал со двора дома.
ДТП произошло вчера вечером.
Полиция советует родителям проявлять максимальную осторожность по отношению к детям, поведение которых зачастую непредсказуемо. Объясните им, что улица — это НЕ детская площадка и что выходить из дома без присмотра взрослых опасно.
Источник: rupor.md.