Под Молодечно Volkswagen врезался в маршрутку с пассажирами, выехав на встречку

Согласно предварительным данным, 25 июня примерно в 07.00 на 66 километре автодороги Р28 «Минск-Молодечно» 62-летний водитель, находившийся за рулем машины Volkswagen Golf, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку Mercedes с пассажирами, которая следовала из Молодечно в Минск.