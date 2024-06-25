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Под Молодечно Volkswagen врезался в маршрутку с пассажирами, выехав на встречку

Volkswagen врезался в маршрутку под Молодечно, два человека в больнице.

Источник: УВД Мингорисполкома

Под Молодечно Volkswagen врезался в маршрутку с пассажирами, выехав на встречку. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 25 июня примерно в 07.00 на 66 километре автодороги Р28 «Минск-Молодечно» 62-летний водитель, находившийся за рулем машины Volkswagen Golf, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку Mercedes с пассажирами, которая следовала из Молодечно в Минск.

Сообщается, что двое пассажиров маршрутки были доставлены в больницу для осмотра. Что касается остальных, то им была оказана помощь на месте.