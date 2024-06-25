Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецк в Донбассе

Торецк — город на подконтрольной Киеву территории ДНР, между Горловкой и Константиновкой. На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли на Торецком и Покровском направлениях несколько высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.