Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецк в Донбассе

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В городе Торецке на подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию, сообщил в эфире национального телемарафона назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке с города Торецк <…>. Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается», — сказал он.
По словам Филашкина, в Торецке по состоянию на 21 июня оставалось около шести тысяч человек, сейчас там примерно пять с половиной тысяч — население с каждым днем покидает город.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Например, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в Харьковской и Сумской областях, из некоторых районов выехали практически все жители.
Торецк — город на подконтрольной Киеву территории ДНР, между Горловкой и Константиновкой. На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли на Торецком и Покровском направлениях несколько высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение 24-й и 47-й механизированным бригадам ВСУ в районах Сокола и Торецка.