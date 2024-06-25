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Екатеринбуржец перевел на счета мошенников 14 миллионов рублей

Мужчина не только снял накопленные средства, но и оформил несколько кредитов.

Руководитель департамента консалтинговой группы в Екатеринбурге под воздействием лжесотрудников «ФСБ» и «Росфинмониторинга» перевел на счета мошенников почти 14 миллионов рублей. Неизвестные по телефону вынудили мужчину не только обналичить личные средства, но и оформить ряд крупных кредитов, в том числе ипотечный под залог квартиры, после чего перевести деньги на «безопасные счета».

По факту хищения денежных средств в полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.