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В Новогрудке автомобиль сбил ребенка, который перебегал дорогу вне перехода

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вечером 24 июня в Новогрудке автомобиль сбил мальчика 2017 года рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

24 июня около 18.30 водитель 1988 года рождения, двигаясь на автомобиле Peugeot по улице Ф. Скорины, сбил ребенка, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате происшествия пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП назначена проверка.