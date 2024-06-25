В Новогрудке автомобиль сбил ребенка, который перебегал дорогу вне перехода

24 июня около 18.30 водитель 1988 года рождения, двигаясь на автомобиле Peugeot по улице Ф. Скорины, сбил ребенка, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.



В результате происшествия пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу.



По факту ДТП назначена проверка.