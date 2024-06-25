24 июня около 18.30 водитель 1988 года рождения, двигаясь на автомобиле Peugeot по улице Ф. Скорины, сбил ребенка, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.
В результате происшествия пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП назначена проверка.
В Новогрудке автомобиль сбил ребенка, который перебегал дорогу вне перехода
25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вечером 24 июня в Новогрудке автомобиль сбил мальчика 2017 года рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
24 июня около 18.30 водитель 1988 года рождения, двигаясь на автомобиле Peugeot по улице Ф. Скорины, сбил ребенка, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.