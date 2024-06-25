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В Копейске мужчина утроил стрельбу по бутылкам во дворе многоэтажки

В отношении него составлены два административных материала.

Полицией Копейска к административной ответственности привлечен местный житель, устроивший стрельбу во дворе жилого дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ранее в социальных сетях граждане разместили пост о неизвестном мужчине, который расстрелял стекло на входной двери и бутылку.

Оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местного жителя, который, находясь в состоянии опьянения, из пневматического пистолета повредил стекло входной двери.

В отношении него составлены два административных материала.