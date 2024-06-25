В Копейске мужчина утроил стрельбу по бутылкам во дворе многоэтажки

Полицией Копейска к административной ответственности привлечен местный житель, устроивший стрельбу во дворе жилого дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, ранее в социальных сетях граждане разместили пост о неизвестном мужчине, который расстрелял стекло на входной двери и бутылку.
Оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местного жителя, который, находясь в состоянии опьянения, из пневматического пистолета повредил стекло входной двери.
В отношении него составлены два административных материала.