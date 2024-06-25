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Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней

В Приморье зафиксировали более 70 переливов на дорогах после сильных ливней.

Сейчас в Ричмонде: +20° 1 м/с 68% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство «Москва»

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Свыше 70 переливов отмечаются на дорогах Приморья после сильных ливней, затоплены участки проезжих частей в 12 районах края, сообщает региональное правительство.

В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. По последним данным, в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов.

«На дорогах края сохраняется более 70 переливов. Затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья. Особенно тяжелая ситуация складывается в Красноармейском округе. Непогода нарушила транспортное сообщение с населенными пунктами Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу. Все они обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания», — говорится в сообщении.

В этом районе проезд для всех видов транспорта закрыт на автомобильной дороге Мельничное — Дальний Кут, на 18-м и на 30-м километрах автодороги Таежное — Молодежное, на первом километре автодороги Мельничное — Пластун, на втором километре направления Мельничное — Рощино. Отмечаются переливы и на ряде других участков.

В Дальнереченском районе зафиксировано 17 переливов, есть затопления за селом Междуречье. На ряде дорог проезд легкового транспорта невозможен. В Дальнереченске закрыт проезд для легковых авто на четырех улицах города.

В Пожарском округе отрезанным остается село Олон. В Чугуевском округе проезд возможен для техники повышенной проходимости на некоторых участках автодороги Уборка — Самарка — Ариадное — Лесогорье — Заветное. В Тернейском округе нет проезда на 5 километре автомобильной дороги Ключи — Джигит.

В Ханкайском округе отрезано село Комиссарово. Здесь налажена лодочная переправа для перевозки людей, медикаментов и продуктов. Проезд в село Мельгуновка затруднен. Есть объезд по рисовым системам.