Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Свыше 70 переливов отмечаются на дорогах Приморья после сильных ливней, затоплены участки проезжих частей в 12 районах края, сообщает региональное правительство.
В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. По последним данным, в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов.
«На дорогах края сохраняется более 70 переливов. Затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья. Особенно тяжелая ситуация складывается в Красноармейском округе. Непогода нарушила транспортное сообщение с населенными пунктами Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу. Все они обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания», — говорится в сообщении.
В Дальнереченском районе зафиксировано 17 переливов, есть затопления за селом Междуречье. На ряде дорог проезд легкового транспорта невозможен. В Дальнереченске закрыт проезд для легковых авто на четырех улицах города.
В Пожарском округе отрезанным остается село Олон. В Чугуевском округе проезд возможен для техники повышенной проходимости на некоторых участках автодороги Уборка — Самарка — Ариадное — Лесогорье — Заветное. В Тернейском округе нет проезда на 5 километре автомобильной дороги Ключи — Джигит.
В Ханкайском округе отрезано село Комиссарово. Здесь налажена лодочная переправа для перевозки людей, медикаментов и продуктов. Проезд в село Мельгуновка затруднен. Есть объезд по рисовым системам.