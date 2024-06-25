Причина смерти подростка в фонтане КазНУ до сих пор неизвестна

По словам заместителя директора по медицинским вопросам центра Миржана Байсадыкова, экспертиза делается в течение месяца с момента поступления тела и только потом можно будет озвучить точную причину смерти подростка в фонтане на территории университета — был ли это удар током или что-то иное.