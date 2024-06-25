ВСУ ночью 25 июня атаковали еще один район Воронежской области

Из-за атаки украинских БПЛА в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Глава области уточнил, что детонация случилась вдали от гражданских строений. При этом никто из местных жителей не пострадал. В то же время людей попросили временно не покидать свои дома и по возможности находиться в помещениях без окон.
Также Александр Гусев уточнил, что в ночь на вторник, 25 июня, воздушной атаке со стороны Украины подверглись два муниципалитета Воронежской области. Ранее губернатор сообщал о пожаре на промплощадке, вызванном падением одного из беспилотников.