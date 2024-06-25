МЧС: в Новосибирске в «Сибирь-Арене» произошло возгорание

В ведомстве пояснили, что сигнал о возгорании поступил в МЧС примерно в 12:40. Специалисты незамедлительно выехали на место.
— Пожарно-спасательные подразделения Новосибирска реагировали на сообщение о возгорании в «Сибирь-Арене». Силы и средства были направлены туда автоматически — по повышенному рангу. Было установлено, что до прибытия пожарной охраны из здания эвакуировались 200 человек персонала, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что на третьем этаже арены произошло короткое замыкание. Помощь спасателей не потребовалась — пострадавших нет.
Ранее «Прецедент» сообщал, что тело мальчика, утонувшего в Суенгинском водопаде, достали спустя сутки. Редакция также писала о том, что увеличилось число погибших при пожаре на складе в Оби.
Егор САФРОНОВ.