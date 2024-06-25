В Курагинском районе женщина убила своего 3-летнего ребёнка и пыталась убить 8-летнюю дочь

Предварительно установлено, что в доме проживала семья с тремя дочерьми: 3, 6 и 8 лет. Днём 25 июня, заподозрив мужа в измене, пьяная женщина решила отомстить ему, травмировав детей. Она топором нанесла удары младшей дочери в область головы и шеи. Затем ножом ударила в область шеи старшую дочь. 3-летняя девочка скончалась. 8-летняя дочь сейчас находится в медицинском учреждении.