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В Курагинском районе женщина убила своего 3-летнего ребёнка и пыталась убить 8-летнюю дочь

Она решила так отомстить мужу, которого заподозрила в измене.

Источник: Следственный комитет РФ

В Курагинском районе задержали женщину. Она подозревается в убийстве 3-летней дочери и покушении на убийство 8-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно установлено, что в доме проживала семья с тремя дочерьми: 3, 6 и 8 лет. Днём 25 июня, заподозрив мужа в измене, пьяная женщина решила отомстить ему, травмировав детей. Она топором нанесла удары младшей дочери в область головы и шеи. Затем ножом ударила в область шеи старшую дочь. 3-летняя девочка скончалась. 8-летняя дочь сейчас находится в медицинском учреждении.

После случившегося подозреваемая позвонила знакомой и всё рассказала.

Следователи СК работают на месте преступления.