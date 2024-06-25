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В Пермском крае пропал 31-летний мужчина с татуировкой на шее

Его поиск ведётся с 14 июня.

Источник: Соцсети

Поиск 31-летнего мужчины с татуировкой на шее продолжается в Пермском крае, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

О пропаже Артёма Яшкина стало известно 14 июня 2024 года. Последний раз молодой человек был замечен вечером возле магазина № 45 на улице Парижской Коммуны в Березниках. С того момента его местонахождение неизвестно.

Как сообщает поисковый отряд, рост пропавшего составляет 180 сантиметров, у молодого человека среднее телосложение, тёмно-коричневые волосы и голубые глаза.

По данным организации, мужчина был одет в чёрные штаны с жёлтыми вставками, зелёную футболку и зелёно-жёлтые кроссовки.

Особыми приметами Артёма являются татуировка на шее и борода.

Все, кто знают о местонахождении пропавшего, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (342) 204−49−04 или 102.