В Пермском крае пропал 31-летний мужчина с татуировкой на шее

Поиск 31-летнего мужчины с татуировкой на шее продолжается в Пермском крае, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
О пропаже Артёма Яшкина стало известно 14 июня 2024 года. Последний раз молодой человек был замечен вечером возле магазина № 45 на улице Парижской Коммуны в Березниках. С того момента его местонахождение неизвестно.
Как сообщает поисковый отряд, рост пропавшего составляет 180 сантиметров, у молодого человека среднее телосложение, тёмно-коричневые волосы и голубые глаза.
По данным организации, мужчина был одет в чёрные штаны с жёлтыми вставками, зелёную футболку и зелёно-жёлтые кроссовки.
Особыми приметами Артёма являются татуировка на шее и борода.
Все, кто знают о местонахождении пропавшего, могут сообщить об этом по телефонам: