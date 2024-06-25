Стала известна судьба мальчика, которого мать оставила в храме Сочи

В Сочи полиция установила личность женщины, которая оставила шестимесячного сына в церкви Пресвятой Богородицы 22 июня. Служителям храма она объяснила, что болеет, попросила позаботиться о малыше, а затем ушла. Мальчика поместили в детскую городскую больницу, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полиция выяснила, что мама мальчика прибыла в Сочи из Приморско-Ахтарска. Ей 34 года. Сейчас она проходит лечение в стационаре одной из больниц курорта.
Мальчика из храма забрали инспекторы ПДН. Ребенка передали врачам, ему оказывается медицинская помощь.
После выздоровления женщина намерена забрать сына.