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Сколько пострадавших остаются в больницах Севастополя после теракта

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе дети, пострадавших в результате теракта ВСУ по городским пляжам. Об этом сообщили в правительстве города.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время в больницах города остаются 50 пациентов, в том числе детей 12, в тяжелом состоянии один пациент», — сказано в сообщении.

В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.

23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

Жертвами стали четыре человека, включая двоих детей. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера.

В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.