Сколько пострадавших остаются в больницах Севастополя после теракта

«В настоящее время в больницах города остаются 50 пациентов, в том числе детей 12, в тяжелом состоянии один пациент», — сказано в сообщении.
В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами стали четыре человека, включая двоих детей. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера.
В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.