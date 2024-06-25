В Воронеже на Московском проспекте водитель иномарки сбил насмерть мужчину

— Всего 24 июня в Воронежской области случилось 97 ДТП, из них в Воронеже — 61, на дорогах в районах — 22, на федеральных трассах — 14. В 10 авариях один человек погиб, 12 получили травмы. Автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей и еще 56 за выезд на встречную полосу, — сообщили в региональном ГУ МВД.