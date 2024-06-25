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В Воронеже на Московском проспекте водитель иномарки сбил насмерть мужчину

26-летний водитель «Чангана» на Московском проспекте сбил 53-летнего мужчину, тот умер до приезда скорой.

В понедельник, 24 июня, трагедией обернулось ДТП около дома № 54 на Московском проспекте.

В 22.50 26-летний водитель «Чанган С55», ехавший со стороны 45 Стрелковой Дивизии в направлении Беговой, сбил 53-летнего местного жителя. Он переходил проезжую часть дороги слева направо, вне «зебры» в зоне ее видимости.

53-летний мужчина умер до приезда скорой. Автоинспекторы выясняют, мог ли водитель вовремя затормозить или объехать пешехода.

«Чанган» после ДТП. с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

— Всего 24 июня в Воронежской области случилось 97 ДТП, из них в Воронеже — 61, на дорогах в районах — 22, на федеральных трассах — 14. В 10 авариях один человек погиб, 12 получили травмы. Автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей и еще 56 за выезд на встречную полосу, — сообщили в региональном ГУ МВД.