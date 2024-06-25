В Воронеже на Московском проспекте водитель иномарки сбил насмерть мужчину

В понедельник, 24 июня, трагедией обернулось ДТП около дома № 54 на Московском проспекте.
В 22.50 26-летний водитель «Чанган С55», ехавший со стороны 45 Стрелковой Дивизии в направлении Беговой, сбил 53-летнего местного жителя. Он переходил проезжую часть дороги слева направо, вне «зебры» в зоне ее видимости.
53-летний мужчина умер до приезда скорой. Автоинспекторы выясняют, мог ли водитель вовремя затормозить или объехать пешехода.
«Чанган» после ДТП. с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
— Всего 24 июня в Воронежской области случилось 97 ДТП, из них в Воронеже — 61, на дорогах в районах — 22, на федеральных трассах — 14. В 10 авариях один человек погиб, 12 получили травмы. Автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей и еще 56 за выезд на встречную полосу, — сообщили в региональном ГУ МВД.