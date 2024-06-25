Два поджигателя в Арсеньеве спалили по ошибке не тот автомобиль

В Приморье задержали двух поджигателей, которые спалили машину в Арсеньеве в ночь на 21 июня. Подозреваемыми оказались мужчины в возрасте 37 и 46 лет. Как выяснилось, они еще и подожгли не тот автомобиль, который хотели и должны компенсировать как минимум 850 тысяч рублей пострадавшему автолюбителю, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Пока непонятно, что или кто сподвиг этих людей пойти на преступление, но при поджоге мужчины допустили серьезный промах. Вместо Toyota Platz они спалили Toyota Camry. Вот только поняли это, когда автомобиль полыхал так, что это видно было на весь район. Кстати, момент поджога попал на видео, которое мы опубликовали в нашем Telegram-канале.
«Заведено уголовное дело по статье “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — рассказали в пресс-службе МВД Приморья.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Находке Приморского края неизвестный поджег дорогой немецкий автомобиль.