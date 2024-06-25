Два поджигателя в Арсеньеве спалили по ошибке не тот автомобиль

Пока непонятно, что или кто сподвиг этих людей пойти на преступление, но при поджоге мужчины допустили серьезный промах. Вместо Toyota Platz они спалили Toyota Camry. Вот только поняли это, когда автомобиль полыхал так, что это видно было на весь район. Кстати, момент поджога попал на видео, которое мы опубликовали в нашем Telegram-канале.