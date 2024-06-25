Съевший собаку хабаровчанин отработает 400 часов на благо общества

В Хабаровске оглашен приговор по уголовному делу о краже собаки. Преступление подсудимый совершил в конце сентября прошлого года во дворе небольшого деревянного дома, расположенного в переулке Костромском в Железнодорожном районе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию тогда обратилась горожанка, которая арендует жилье. Со слов заявительницы, днем неизвестный похитил собаку, которая охраняла дом и двор. В свое время потерпевшая приобрела щенка за пять тысяч рублей. Эту сумму она и указала в качестве причиненного ущерба.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по г. Хабаровску изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что днем к забору дома на серой иномарке подъехал мужчина. Некоторое время он смотрел на лающего пса, ждал, выйдут ли жильцы. Хозяева в это время отсутствовали. Затем зашел на территорию, отстегнул карабин с цепи и силой затащил упирающееся животное в салон автомобиля.
Оперативники задержали подсудимого в течение дежурных суток. Им оказался 44-летний житель Кировского района. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.
Злоумышленник пояснил, что собаку он вывез в лесной массив в пригороде Хабаровска, где умертвил и разделал. В дальнейшем мясо, со слов злоумышленника, он употребил в пищу.
По окончании расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», оно было направлено в суд. Однако мужчина стал игнорировать заседания, за что был объявлен в федеральный розыск с заочным избранием меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники уголовного розыска городской полиции установили местонахождение и задержали злоумышленника. До окончания суда он находился в следственном изоляторе.
Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.