Съевший собаку хабаровчанин отработает 400 часов на благо общества

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по г. Хабаровску изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что днем к забору дома на серой иномарке подъехал мужчина. Некоторое время он смотрел на лающего пса, ждал, выйдут ли жильцы. Хозяева в это время отсутствовали. Затем зашел на территорию, отстегнул карабин с цепи и силой затащил упирающееся животное в салон автомобиля.