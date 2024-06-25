Житель Башкирии съел шаурму и впал в кому

В апреле прошлого года житель Салавата съел купленную в кафе шаурму, после чего почувствовал себя плохо. Родители, обнаружив его в критическом состоянии, вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в реанимацию в коме. У пациента отказали почки, печень и легкие.
После выхода из комы, он был транспортирован по линии санавиации в РКБ им. Куватова, где проходил длительное лечение в отделении реанимации с последующим переводом в отделение нефрологии. Из больницы он был выписан с клиническим диагнозом: острый тубулоинтерстициальный нефрит, тяжелое течение, на фоне сальмонеллеза.
Салаватский городской суд исковые требования потерпевшего к индивидуальным предпринимателям, о компенсации морального вреда удовлетворил частично. Суд постановил взыскать в пользу жителя Салавата компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.