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Житель Башкирии съел шаурму и впал в кому

24 июня судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РБ оставила без изменения решение Салаватского городского суда РБ по иску жителя Салавата к индивидуальным предпринимателям о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В апреле прошлого года житель Салавата съел купленную в кафе шаурму, после чего почувствовал себя плохо. Родители, обнаружив его в критическом состоянии, вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в реанимацию в коме. У пациента отказали почки, печень и легкие.

После выхода из комы, он был транспортирован по линии санавиации в РКБ им. Куватова, где проходил длительное лечение в отделении реанимации с последующим переводом в отделение нефрологии. Из больницы он был выписан с клиническим диагнозом: острый тубулоинтерстициальный нефрит, тяжелое течение, на фоне сальмонеллеза.

Салаватский городской суд исковые требования потерпевшего к индивидуальным предпринимателям, о компенсации морального вреда удовлетворил частично. Суд постановил взыскать в пользу жителя Салавата компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.