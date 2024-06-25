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В Краснодаре горит ЖК «Дыхание»

Утром во вторник, 25 июня, в Краснодаре произошел пожар в новостройке под названием ЖК «Дыхание», расположенной на Западном обходе.

Очевидцы поделились кадрами пожара в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что информация о происшествии уточняется. По предварительным данным, огонь охватил крышу новостройки, и густой дым уже окутал всю округу. Дом еще не заселен, поэтому в нем не было жильцов.

Ранее «Новая Кубань» сообщала о возгорании строящегося дома на улице Школьной под названием ЖК «Сердце». Тогда пожар возник на этаже над коммерческими помещениями, и черные клубы дыма были видны с Северных мостов.

МЧС