В Краснодаре горит ЖК «Дыхание»

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что информация о происшествии уточняется. По предварительным данным, огонь охватил крышу новостройки, и густой дым уже окутал всю округу. Дом еще не заселен, поэтому в нем не было жильцов.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о возгорании строящегося дома на улице Школьной под названием ЖК «Сердце». Тогда пожар возник на этаже над коммерческими помещениями, и черные клубы дыма были видны с Северных мостов.