Мотоцикл столкнулся с мопедом в ЗКО: погиб подросток

«Пациент 2006 года рождения поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. На вторые сутки он скончался. Подросткам 16 и 17 лет назначили амбулаторное лечение. Ещё один 16-летний пациент прооперирован. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Он находится в отделении травматологии», — сообщили в управлении здравоохранения региона.