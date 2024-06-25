Мотоцикл столкнулся с мопедом в ЗКО: погиб подросток

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла в поселке Переметное.
Водитель мопеда Alpha Samurai не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с мотоциклом..
Пострадавшими оказались подростки — 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Двоих с различными травмами доставили в районную больницу, а позже в сопровождении медработников транспортировали в областную детскую многопрофильную больницу..
«Пациент 2006 года рождения поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. На вторые сутки он скончался. Подросткам 16 и 17 лет назначили амбулаторное лечение. Ещё один 16-летний пациент прооперирован. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Он находится в отделении травматологии», — сообщили в управлении здравоохранения региона.
Полицейские назначили экспертизы и проводят расследование.