На Кубани гражданин Китая организовал незаконную миграцию

Все происходило с октября 2023 по апрель 2024 года. За это время мужчина помог шестерым гражданам Узбекистана. Мигранты нарушили режим пребывания в России. Мужчина предоставил им помещение в тепличном комплексе в станице Старонижестеблиевской. Жилище было оборудовано местом для готовки, электросетью, бытовыми предметами и спальными местами.