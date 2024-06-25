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На Кубани гражданин Китая организовал незаконную миграцию

На Кубани осудили гражданина Китая за организацию незаконной миграции.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани осудили гражданина Китая. Его обвиняли за организацию в регионе незаконной миграции. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все происходило с октября 2023 по апрель 2024 года. За это время мужчина помог шестерым гражданам Узбекистана. Мигранты нарушили режим пребывания в России. Мужчина предоставил им помещение в тепличном комплексе в станице Старонижестеблиевской. Жилище было оборудовано местом для готовки, электросетью, бытовыми предметами и спальными местами.

Суд признал организатора незаконной миграции виновным.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 месяца в колонии-поселении, куда ему надлежит следовать под конвоем», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов региона.