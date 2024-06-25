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В Витебской области в Западной Двине утонул пенсионер

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в Западной Двине утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"24 июня в 14.55 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина в городском поселке Бешенковичи Витебской области по ул. Полоцкой.

Работниками МЧС извлечен из воды пенсионер.

несчастный случай