"24 июня в 14.55 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина в городском поселке Бешенковичи Витебской области по ул. Полоцкой.
Работниками МЧС извлечен из воды пенсионер.
В Витебской области в Западной Двине утонул пенсионер
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в Западной Двине утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
"24 июня в 14.55 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина в городском поселке Бешенковичи Витебской области по ул. Полоцкой.