Под Воронежем задержали четыре поезда из-за ДТП на путях

В понедельник, 24 июня, в 14.56 в Семилукском районе на железнодорожном переезде станции Латная водитель грузовика, переезжая пути, съехал в колею и застрял. Дежурный вовремя сообщил об этом машинистам приближающегося поезда. Страшное ДТП удалось предотвратить. Однако из-за этой ситуации пришлось задержать четыре поезда.
Поезда № 83 Адлер — Москва и № 109 Анапа — Москва задержали соответственно на 3 часа 28 минут и на 2 часа 31 минуту.
Электричку № 6314 Касторная — Воронеж вынужден был стоять 54 минуты, а пригородный поезд № 6617 Воронеж — Касторная — Новая — 24 минуты.
В ЮВЖД заявляют, что во все время вынужденной остановки в вагонах поддерживали комфортную для пассажиров температуру.
В 18.34 пути освободили, движение поездов возобновили.