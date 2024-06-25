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Под Воронежем задержали четыре поезда из-за ДТП на путях

На переезде станции Латная Воронежской области застрял грузовик. Из-за этого пришлось задержать два дальних поезда и две пригородные электрички.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 24 июня, в 14.56 в Семилукском районе на железнодорожном переезде станции Латная водитель грузовика, переезжая пути, съехал в колею и застрял. Дежурный вовремя сообщил об этом машинистам приближающегося поезда. Страшное ДТП удалось предотвратить. Однако из-за этой ситуации пришлось задержать четыре поезда.

Поезда № 83 Адлер — Москва и № 109 Анапа — Москва задержали соответственно на 3 часа 28 минут и на 2 часа 31 минуту.

Электричку № 6314 Касторная — Воронеж вынужден был стоять 54 минуты, а пригородный поезд № 6617 Воронеж — Касторная — Новая — 24 минуты.

В ЮВЖД заявляют, что во все время вынужденной остановки в вагонах поддерживали комфортную для пассажиров температуру.

В 18.34 пути освободили, движение поездов возобновили.