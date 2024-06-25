Под Воронежем задержали четыре поезда из-за ДТП на путях

В понедельник, 24 июня, в 14.56 в Семилукском районе на железнодорожном переезде станции Латная водитель грузовика, переезжая пути, съехал в колею и застрял. Дежурный вовремя сообщил об этом машинистам приближающегося поезда. Страшное ДТП удалось предотвратить. Однако из-за этой ситуации пришлось задержать четыре поезда.