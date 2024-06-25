Названа предварительная сумма ущерба от паводков в Казахстане

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев заявил, что, по предварительным оценкам, ущерб составил 53 миллиарда тенге.
«Но это предварительные оценки. Также пострадало 109 участков автодорог на 39,6 миллиарда тенге, школы — на 11,7 миллиарда тенге. Сети электроснабжения ущерб на 1,5 миллиарда тенге. В эту сумму не входят частные объекты», — отметил заместитель премьер-министра на брифинге в правительстве.
При этом в своем докладе Бозумбаев сообщил, что общая потребность для восстановления инфраструктуры составляет 48,7 миллиарда тенге. Данные средства будут направлены на восстановление автомобильных дорог, линий электроснабжения и ремонт социальных объектов. На сегодняшний день подготовлены проекты на 39,8 миллиарда тенге.
Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев озвучил, сколько казахстанских семей получило выплаты после паводков. Также он высказался о том, можно ли было предотвратить масштабные паводки в Казахстане.