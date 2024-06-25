Названа предварительная сумма ущерба от паводков в Казахстане

При этом в своем докладе Бозумбаев сообщил, что общая потребность для восстановления инфраструктуры составляет 48,7 миллиарда тенге. Данные средства будут направлены на восстановление автомобильных дорог, линий электроснабжения и ремонт социальных объектов. На сегодняшний день подготовлены проекты на 39,8 миллиарда тенге.