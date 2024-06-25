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В Беларуси за сутки в лесах обнаружены двое потерявшихся

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах обнаружены двое потерявшихся. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

24 июня в 11.16 в МЧС поступило сообщение о потерявшейся в лесном массиве возле деревни Любки Вилейского района Минской области пенсионерке. Для поисковых работ были задействованы 13 единиц техники и 37 человек. В 19.00 работниками МЧС совместно с сотрудниками РОВД потерявшаяся женщина спасена.

В тот же день в 6.10 волонтерами ПСО «Ангел» обнаружен пенсионер, потерявшийся 23 июня возле агрогородка Острошицы Логойского района Минской области.

В медицинской помощи они не нуждались.