Появились подробности массовой аварии на трассе «Джубга — Сочи»

По данным полиции, 55-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил переутомление и заснул за рулем. В результате этого он выехал из своей полосы и столкнулся с полуприцепом большегрузного автомобиля «КАМАЗ», которым управлял 41-летний мужчина. От удара автомобиль «Форд Фокус» откинуло на двигавшийся сзади автомобиль «Лада Гранта» под управлением 34-летнего водителя.



В результате происшествия 37-летний мужчина и 31-летняя женщина, ехавшие в «Форд Фокус» в качестве пассажиров, были госпитализированы с травмами. Остальным участникам ДТП оказана разовая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.