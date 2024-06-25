В Южноуральске на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Авария случилась накануне, 24 июня. Как выяснилось у водителя патрульно-постовой службы МО МВД России «Южноуральский» Артура Ульдинова в этот день был выходной, но находясь в центре города он стал свидетелем ДТП.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, 75-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, соблюдая все правила. Однако пенсионерка оказалась под колесами Chevrolet Niva.
«Сотрудник полиции незамедлительно отреагировал на данное происшествие — оказал первую доврачебную помощь и поставил в известность родственников пострадавшей», — сообщили в областном полицейском Главке.
Мужчина дождался прибытия скорой помощи и лично проконтролировал отправку потерпевшей в медучреждение.