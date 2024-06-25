Вспышка кори в Молдове: уже заболело 50 детей — родители запретили их вакцинировать

По данным ведомства, с начала этого года в Республике Молдова было зарегистрировано 134 случая кори, девять из которых завезенные (Румыния, Азербайджан, Великобритания и Германия). Возраст заболевших — от 0,5 месяцев до 55 лет. Большинство случаев зарегистрировано в Кишиневе — 57, передает moldpres.md.