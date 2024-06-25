Вспышка кори в Молдове: уже заболело 50 детей — родители запретили их вакцинировать

Вспышка кори в Сынжерейском районе: число заболевших детей возросло до 50.
Возраст пациентов — от 2 до 19 лет. Ни один из них не был вакцинирован от кори по причине религиозных взглядов родителей. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья.
По данным ведомства, с начала этого года в Республике Молдова было зарегистрировано 134 случая кори, девять из которых завезенные (Румыния, Азербайджан, Великобритания и Германия). Возраст заболевших — от 0,5 месяцев до 55 лет. Большинство случаев зарегистрировано в Кишиневе — 57, передает moldpres.md.
Специалисты напоминают, что специфического лечения от кори не существует, болезнь можно предотвратить только с помощью вакцинации.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Два новых случая кори зарегистрированы в муниципии Кишинёв, заявил начальник Главного управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан на заседании глав служб примарии.
— Это отдельные случаи, между которыми нет эпидемиологической связи. Речь о взрослом и ребёнка, оба случая протекают в лёгкой форме. В Кишинёве ситуация находится под контролем, — заверил Болокан.