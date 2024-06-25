В Минске отец душил 17-летнего сына, который привел домой девушку

В сообщении сказано, что в милицию позвонила женщина. Она сообщила, что ее муж грозится задушить их 17-летнего сына. Выяснилось, что причиной для угроз послужил тот факт, что несовершеннолетний привел домой девушку. Это не понравилось его отцу. Сказано, что мать и девушка смогли оттащить мужчину от 17-летнего. Отца будут судить за угрозу убийством по статье 186 Уголовного кодекса. По ней грозит наказание в виде лишения свободы сроком на три года.