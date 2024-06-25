Пытался выбраться, но не успел: Под Ростовом четырехлетний мальчик погиб в пожаре, пока мать спасала его годовалого брата

Ирина бросилась в спальню к сыновьям. Схватила на руки годовалого малыша, выбила окно и через него выбралась на улицу. А вот старшего сына она уже не успела спасти. Тело ребенка чуть позже найдут возле прохода между спальней и коридором. Судя по всему, мальчик пытался самостоятельно выбраться на улицу, но не смог этого сделать из-за дыма. По предварительным данным, он отравился продуктами горения.