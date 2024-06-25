Пытался выбраться, но не успел: Под Ростовом четырехлетний мальчик погиб в пожаре, пока мать спасала его годовалого брата

В одном из поселков Октябрьского сельского района Ростовской области пожар унес жизнь четырехлетнего мальчика. Происшествие случилось ночью 24 июня, передает региональное управление МЧС.
РАБОТАЛА ТАМ ЖЕ, ГДЕ И ЖИЛА.
40-летняя Ирина и ее муж воспитывали двух сыновей — годовалого и четырехлетнего. По словам знакомых семьи, женщина трудилась там же, где и жила — на одной из баз отдыха. Она убирала территорию. Руководство пошло навстречу супругам и выделило им уютный деревянный домик.
Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», в тот вечер Ирина была дома с детьми. Глава семьи в это время был на ночной смене на работе. Женщина пораньше закончила домашние дела, уложила детей спать и сама пошла отдыхать.
Вдруг сквозь дремоту дончанка почувствовала запах гари. На часах было около десяти. Она вскочила с кровати и побежала на кухню, где вспыхнул пожар. К тому моменту комната была объята пламенем. Едкий дым быстро распространялся по дому.
ВЫПРЫГНУЛА С СЫНОМ ИЗ ОКНА.
Ирина бросилась в спальню к сыновьям. Схватила на руки годовалого малыша, выбила окно и через него выбралась на улицу. А вот старшего сына она уже не успела спасти. Тело ребенка чуть позже найдут возле прохода между спальней и коридором. Судя по всему, мальчик пытался самостоятельно выбраться на улицу, но не смог этого сделать из-за дыма. По предварительным данным, он отравился продуктами горения.
— Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в 22:30. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. На месте работали 17 человек, также были задействованы девять спецмашин, — прокомментировали в региональной МЧС.
Специалисты предполагают, что пожар начался из-за короткого замыкания. Точная причина будет известна после экспертизы. В обстоятельствах трагедии будут разбираться пожарные дознаватели и следователи.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Проверку организовала и прокуратура Ростовской области. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.
«Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка.