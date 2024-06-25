В Речице пенсионеры устроили бой на тростях. Из-за чего?

В этот момент та женщина находилась рядом и все слышала. Она высказала свое неудовольствие. На что мужчина сразу же ответил ей словесно, но потом конфликт перерос в рукопашный бой, в котором задействовали даже трости. У дедушки получалось «фехтовать» лучше, поэтому бабушка получила удар тростью по голове, туловищу и кисти.