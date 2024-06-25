В Беларуси снизилось количество коррупционных преступлений — Генпрокуратура

— В последние годы показатели коррупционной преступности относительно стабильны. Ежегодно в республике учитывается около 1 300 коррупционных преступлений, за совершение которых к ответственности привлекаются в среднем по 900 человек. Удельный вес коррупции в структуре общей преступности составляет менее 2%, а в судимости не достигает и 1%. В 2023 году по итогам 803 проверок прокуроры внесли 2 000 актов надзора и привлекли к ответственности около 3 000 должностных и юридических лиц, — добавил представитель Генпрокуратуры.