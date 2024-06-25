Число жертв терактов в Дагестане возросло до 21 человека

Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, нападавшие были выходцами из Сергокалинского района республики. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности, накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.