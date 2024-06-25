Видео ДТП с 2-этажным автобусом в Волгограде появилось в Сети

К счастью, для автомобилистов, которые могли там находиться, горел в это время красный сигнал светофора, и проезжая часть была пуста. Пассажиров в автобусе не было, никто из находившихся в легковых автомобилях также не пострадал, уточняют в пресс-службе региональной полиции.