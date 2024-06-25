Видео ДТП с 2-этажным автобусом в Волгограде появилось в Сети

Подробности дорожно-транспортного происшествия с двухэтажным автобусом рассказали в волгоградском главке МВД. Его водитель оказался в безвыходной ситуации и вынужден был выехать на встречную полосу.
Авария случилась во вторник, 25 июня, около половины десятого утра на пересечении улиц Рокоссовского и Невской. Водитель Volkswagen Bora не выдержал дистанцию и въехал в Peugeot. Эта иномарка в свою очередь столкнулась с впереди идущим автомобилем Volkswagen Polo. Видео поделились в региональной полиции.
Водитель автобуса, двигавшегося попутно, попытался не стать участником этого массового ДТП и выехал сначала на островок безопасности, сбив по пути дорожные знаки, а затем — на встречную полосу.
К счастью, для автомобилистов, которые могли там находиться, горел в это время красный сигнал светофора, и проезжая часть была пуста. Пассажиров в автобусе не было, никто из находившихся в легковых автомобилях также не пострадал, уточняют в пресс-службе региональной полиции.
На месте работают экипажи городской ГАИ, пробки на месте аварии все еще не рассосались. По направлению движения на север города затор сохраняется на улице Рокоссовского от Двинской до Невской, по направлению на юг — от улицы Ангарской до злополучного перекрестка.
Также скопились машины на улице Невской и проспекте Маршала Жукова, подсказывает сервис «Яндекс. Карты».
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