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Семь человек, пострадавших от теракта в Севастополе, выписали из больниц

В Севастополе выписали из больниц семерых пострадавших от атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе выписали из больниц семь человек, пострадавших в результате атаки ВСУ, которая произошла в воскресенье, 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, из больниц выписали четверых детей и троих взрослых.

«В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей», — отметил Развожаев.

Губернатор добавил, что один взрослый пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. Он напомнил, что на лечение в московские медучреждения отправили 22 человека. Помощь оказывают 12 детям и 10 взрослым.

«Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей — как крайне тяжелое».

отметил Развожаев

Он добавил, что вместе с пострадавшими в Москву прибыли сопровождающие родственники и родители. Эти люди находятся в специализированном городском центре. По словам губернатора, там этим людям оказывают всю необходимую помощь.