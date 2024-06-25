Семь человек, пострадавших от теракта в Севастополе, выписали из больниц

В Севастополе выписали из больниц семь человек, пострадавших в результате атаки ВСУ, которая произошла в воскресенье, 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, из больниц выписали четверых детей и троих взрослых.
«В настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей», — отметил Развожаев.
Губернатор добавил, что один взрослый пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. Он напомнил, что на лечение в московские медучреждения отправили 22 человека. Помощь оказывают 12 детям и 10 взрослым.
«Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей — как крайне тяжелое».
Он добавил, что вместе с пострадавшими в Москву прибыли сопровождающие родственники и родители. Эти люди находятся в специализированном городском центре. По словам губернатора, там этим людям оказывают всю необходимую помощь.