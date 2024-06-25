В Ольховатском районе Воронежской области ввели режим ЧС

В целях обеспечения безопасности жителей были внесены изменения в работу детских садов и оздоровительных лагерей Ольховатского городского поселения. Детские сады «Мир чудес» и «Теремок» приостановили свою работу. В настоящее время «Белочка» и «Сказка» находятся на ремонте, поэтому они не принимают детей. Кроме того, работа пришкольного лагеря на базе средней школы также была приостановлена. Также было принято решение перенести проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы. Школьники будут писать тест в резервные дни: 1—2 июля .