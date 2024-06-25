В Ольховатском районе Воронежской области ввели режим ЧС

На территории Ольховатского района введён режим ЧС, сообщил глава Воронежской области в своём Telegram-канале.
Такое решение было принято «для скорейшей ликвидации последствий детонации». По словам губернатора, ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы.
В целях обеспечения безопасности жителей были внесены изменения в работу детских садов и оздоровительных лагерей Ольховатского городского поселения. Детские сады «Мир чудес» и «Теремок» приостановили свою работу. В настоящее время «Белочка» и «Сказка» находятся на ремонте, поэтому они не принимают детей. Кроме того, работа пришкольного лагеря на базе средней школы также была приостановлена. Также было принято решение перенести проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы. Школьники будут писать тест в резервные дни:
Остальные образовательные учреждения работают в обычном режиме. Однако родители могут сами решить, будут ли дети их посещать.
«Никто из жителей района не пострадал. Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода. Прошу всех жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием и не поддаваться панике, пока не покидать свои дома без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями».
Напомним, что взрывы в Ольховатке связаны с детонацией взрывоопасных объектов. Об этом утром 25 июня сообщил глава Воронежской области. По словам губернатора, взрывы случилась вдали от жилых домов.