Один из захватчиков в ростовском СИЗО пришел в сознание, сообщил адвокат

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, в сентябре 2020-го Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. В марте 2021 года он вместе с гражданской женой решили взорвать здание ОМВД по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, считает следствие. Осуществить задуманное они не успели, так как их задержали силовики.