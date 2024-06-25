Один из захватчиков в ростовском СИЗО пришел в сознание, сообщил адвокат

«Камнев пришел в сознание, и его видимо допросили. Со слов коллеги-адвоката, его вызывали в больницу, чтобы он присутствовал на допросе Камнева. Коллега пойти не смог, но, вероятно, к нему вызвали другого адвоката», — рассказал собеседник агентства.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Вскоре ФСИН сообщила, что преступники ликвидированы, а работники следственного изолятора освобождены и не пострадали.
СК возбудил уголовное дело о захвате заложников.
Позднее адвокат Камнева заявил РИА Новости, что опознал своего подзащитного по видео в одном из захватчиков заложников. Он добавил, что со слов судьи, Камнев жив и находится в больнице.
Помимо нового уголовного дела о захвате заложников, Камнева обвиняют по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, финансировании терроризма.
Это дело в отношении фигуранта и еще пяти человек с августа 2023 года слушается в Южном окружном военном суде.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, в сентябре 2020-го Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. В марте 2021 года он вместе с гражданской женой решили взорвать здание ОМВД по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, считает следствие. Осуществить задуманное они не успели, так как их задержали силовики.
Кроме того, Камнев перевел тысячу рублей члену международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей в Сирии и Ираке.
* Запрещенная в России террористическая организация.