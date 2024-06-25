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Машина вылетела с третьего этажа ТЦ «Галерея» в Краснодаре

Два человека пострадали после падения авто с парковки в торговом центре Краснодара.

Источник: соцсети

В Краснодаре с парковки в торгового центра «Галерея» вылетела машина. Автомобиль BMW повредил металлические ограждения и упал с высоты третьего этажа.

«По предварительным данным, пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Они находились в салоне иномарки», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщают очевидцы, ЧП произошло из-за того, что женщина за рулем перепутала педали газа и тормоза.

Также на данный момент стало известно, что всех пострадавших, в том числе 12-летнего ребенка, врачам не удалось спасти.

На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Полиция выясняет обстоятельство произошедшего.