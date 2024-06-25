Машина вылетела с третьего этажа ТЦ «Галерея» в Краснодаре

В Краснодаре с парковки в торгового центра «Галерея» вылетела машина. Автомобиль BMW повредил металлические ограждения и упал с высоты третьего этажа.
«По предварительным данным, пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Они находились в салоне иномарки», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Как сообщают очевидцы, ЧП произошло из-за того, что женщина за рулем перепутала педали газа и тормоза.
Также на данный момент стало известно, что всех пострадавших, в том числе 12-летнего ребенка, врачам не удалось спасти.
На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Полиция выясняет обстоятельство произошедшего.