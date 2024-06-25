Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Воронежской области 8 пассажиров автобуса

Стало известно состояние восьми пострадавших пассажиров автобуса, поздним вечером 22 июня попавших в ДТП в Верхнемамонском районе. Семерых уже отпустили домой, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Одна женщина получила травмы средней тяжести. Она лежит в БСМП № 1 в нейрохирургическом отделении. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Напомним, в субботу, 22 июня, в 22.40 в Верхнемамонском районе на трассе «Дон» 33-летний местный житель, руливший автомобилем «ВАЗ-21150», врезался в «Шкоду-Фабия», которой управлял 42-летний житель Воронежа. Чешская машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом «Сетра», ехавшим по маршруту Ставрополь-Москва. Им управлял 36-летний житель Ставрополя. Водитель «Шкоды» погиб на месте. В автобусе пострадали восемь человек: шофер и семь пассажиров: женщины 25, 29, 33, 34 и 73 лет и мужчины 32 и 46 лет.
Водитель «Лады» серьезных травм не получил. Оказалось, что он был пьян, в его крови обнаружили содержание алкоголя 0,458 мг/л.
Сотрудники СК проводят по факту ДТП доследственную проверку. Ее проконтролируют в прокуратуре Воронежской области.
На месте аварии работают сотрудники Следственного комитета. с сайта СУ СК России по Воронежской области.